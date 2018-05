Questa mattina a Liverpool si è tenuto il processo dei due tifosi della Roma Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati la sera del 24 aprile scorso per violenti disordini nelle ore antecedenti la semifinale di Champions League. Filippo Lombardi è stato inoltre accusato di aggressione al tifoso del Liverpool Sean Cox, che ancora oggi è ricoverato al Walton Hospital per gravi danni celebrali. L’udienza preliminare – si apprende dal LiverpoolEcho – si è conclusa in meno di un’ora: Filippo Lombardi sarà processato l’8 ottobre, mentre Sciusco rimarrà in attesa della sentenza definitiva. Entrambi i tifosi resteranno in detenzione nel penitenziario di Preston