Niente da fare neanche oggi: il giorno della sentenza è stato rimandato. Domani Filippo Lombardi, il tifoso della Roma a processo per l’aggressione a Sean Cox del 24 aprile scorso prima della semifinale di andata della Champions League tra i Reds e i giallorossi, conoscerà il suo destino. Dopo il botta e risposta tra accusa e difesa di lunedì scorso e i discorsi finali di oggi, nel pomeriggio la giuria della Corte di Preston si è riunita senza raggiungere un verdetto. Il giudice però ha già fatto capire come la pensa: "L’attacco al signor Cox è stato spaventoso, lui è una vittima innocente dell’episodio. L’accusa afferma che il signor Lombardi sia stato partecipe dell’aggressione a Cox, mentre invece la difesa nega tutto questo. Gli eventi di quella sera hanno rovinato la reputazione del calcio. Un uomo – denominato N40 – partito per l’Italia ha aggredito il Signor Cox: non ci sono prove che lui e Lombardi avessero contatti”.