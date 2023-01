Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato in una conferenza stampa in Prefettura a Trieste di quanto successo domenica scorsa con lo scontro tra i tifosi di Napoli e Roma annunciando i provvedimenti: "Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi".



Il Ministro ha parlato di "qualche provvedimento di prevenzione" non alternativo a misure individuali per i singoli autori - come i Daspo - ma ha aggiunto: "Non potrò non fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie".