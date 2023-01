dato dal governo Meloni e dal Ministro dell’Interno Piantedosi, dopo i gravissimi incidenti di domenica scorsa presso l’area di sosta di Badia al Pino, è il primo atto concreto del nuovo esecutivo per fronteggiare un fenomeno tornato drammaticamente a suscitare l’attenzione generale. E ad evidenziare come, pur in presenza di normative precise e ad hoc che consentirebbero a forze dell’ordine e magistrature di prevenire, arginare e reprimere i comportamenti criminali delle frange più estreme degli ultras,Nella migliore delle ipotesi.del cuore è indiscutibilmente un tentativo di scongiurare nuovi scontri tra bande di delinquenti in grado di concordare preventivamente appuntamenti - anche lontano dagli stadi - per darsele di santa ragione o addirittura accoltellarsi. Anche coinvolgendo personaggi meno raccomandabili del solito come pregiudicati e daspati. Ma allo stesso tempo, come ha fatto peraltro il presidente del Torino: "La violenza è orribile ma. Credo ci voglia più controllo e più attenzione, questi incontri strani fra le tifoserie in autogrill non devono avvenire. Mi dispiacerebbe se ci fossero limitazioni per i tifosi, è una misura da ultimissima spiaggia". Perché qui sta il punto:Il fenomeno ultrà è noto da tempo in ogni settore delle istituzioni. Eppure, continua ad essere contrastato e combattuto con le stesse metodologie.- in autogrill e supermercati saccheggiati o con autovetture e moto danneggiate da atti vandalici -Leggere, come è accaduto pure nelle scorse ore, di criminali immediatamente rimessi in libertà dopo il fermo - in quanto non ritenuti sottoponibili al principio della flagranza di reato differita - alimenta la percezione nel cittadino medio die certi settori della nostra società. Perché, ricordiamolo, le leggi ci sono e in molti casi sono pure ben scritte e tecnicamente efficaci. Ma, finché mancherà la volontà di farle applicare, a pagare il prezzo più alto sarà sempre la maggioranza silenziosa per colpa di una minoranza rumorosa e sempre più violenta.