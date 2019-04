L'ANSA riporta lo scambio di idee tra Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, e Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Questa la proposta di Ghirelli: "Questo è stato un campionato terribile, penalizzante per i nostri club. Io sono perché si lenisca la situazione, e si decidano le riammissioni dei club virtuosi che retrocederanno dalla Serie C."



Ed ecco la risposta di Sibilia: "È apprezzabile l'intento di voler tutelare gli interessi dei club virtuosi della Lega Pro, ma anche quelli della LND devono avere analoga considerazione. Peraltro abbiamo già da tempo programmato lo svolgimento dei play-off ed arrivati a questo punto del campionato e della stagione non è oggettivamente possibile tornare indietro. Ciò anche in considerazione dei grandi sacrifici compiuti dalle nostre società in un campionato impegnativo come la Serie D."