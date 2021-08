Continua lo scontro tra PSG e Real Madrid per Kylian Mbappé, ma ad attendere con ansia il futuro dell'attaccante francese non sono solo i tifosi delle due squadre. C'è anche EA SPORTS: Mbappé infatti è l'uomo copertina di Fifa 22, per il secondo anno consecutivo dopo essere già stato su quella di Fifa 21, in caso di un suo trasferimento sarebbero diverse le modifiche da apportare al celebre titolo calcistico, a partire appunto dalla copertina. Non sarebbe una novità per EA SPORTS: era già accaduto nel 2019 con il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus.