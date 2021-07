La nuovaguidata da Sarri si prepara ad accogliere, talento offensivo classe 2004. Lo acquista a zero, verrà pagato giusto un minimo indennizzo al. È un ragazzo che ha raccolto solo 9 presenze nel calcio professionistico, ma di cui si parla molto bene da tempo. I motivi sono diversi, andiamo con ordine. I genitori di Romero sono argentini ma lui e Tobias, fratello gemello, sonoquando papà Diego giocava là. Era un centrocampista che ha girato tante squadre in Sudamerica, vivendo una discreta carriera. La famiglia Romero poi si trasferisce in Spagna, paese d'origine del nonno, e Luka entra nelle giovanili dela 11 anni. Lì ce lo porta, il procuratore che fece firmare, su un tovagliolo di carta,, il suo idolo insieme a Maradona. Per questo motivo, oltre che per origini e caratteristiche tecniche, lo hanno soprannominato Mini Messi, ma gli piace anche come gioca- Il fratello Tobias, che gioca in porta, ha deciso di rappresentare il Messico.. Prototipo dell'enganche argentino, trequartista basso di statura (165 cm) a cui piace giocare tra le linee. “È mancino, rapido, malizioso, competitivo. Può anche adattarsi a giocare sulle fasce. A me ricorda David Silva”, così ne aveva parlato, secondo allenatore del Maiorca, a Estudio Estadio. Che Luka sia un predestinato lo racconta il record che ha conseguito a giugno 2020, data del debutto in Liga: 7 minuti contro il Real Madrid che lo hanno fatto diventare, a 15 anni e 219 giorni,. Per far sì che succedesse, il Maiorca ha addirittura dovuto chiedere un permesso, perché nello Statuto dei lavoratori spagnolo è vietata l'ammissione al lavoro ai minori di 16 anni.- Quest'anno in Segunda Division ha collezionato solo, il Maiorca era consapevole di avere un gioiello in casa ma non voleva bruciarlo.: servito tra le linee al limite dell'area, controlla con il mancino, si gira e calcia in diagonale. Un biglietto da visita delle sue migliori qualità. E la dedica speciale indirizzata a, deceduto pochi giorni prima: “Questo gol è per te, D10S” ha scritto nel post sul suo profilo Instagram. Chi lo conosce lo dipinge come un ragazzo dal comportamento eccellente, maturo e con la testa sulle spalle nonostante l'età.. Il paragone con Messi, proibitivo come in tutti gli altri casi, andrà accantonato il prima possibile. Ora si sfrega le mani la Lazio, aspettando di vederlo sui campi della Serie A e, chissà, innamorarsi di nuovo di un mancino di classe argentina.