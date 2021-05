Sei un maniaco della tattica calcistica o un allenatore e vorresti formarti come Match Analyst ma gli orari di lavoro te lo impediscono?Da oggi puoi.Dopo aver ospitato in aula , in qualità di docenti, i nomi più noti della Match Analysis a livello internazionale, e aver formato tanti analisti tattici, oggi operanti nei club calcistici più importanti del nostro Paese, ritorna il Corso “Football Match Analyst – Longomatch Certification ”, dopo il “tutto esaurito” registrato nelle edizioni precedenti, con studenti provenienti da tutta Europa.Dal 12 al 16 Luglio 2021: lezione dalle 17:00 alle 21:00Dal 19 al 23 Luglio 2021: lezione dalle 17:00 alle 21:00Sabato 24 Luglio 2021: lezione dalle 9:00 alle 18:00.primo polo in Italia dedicato alla formazione dei professionisti dell'industria del Calcio, che riunisce all’interno della propria struttura organizzativa e del corpo docente alcuni tra i nomi più noti del panorama sportivo internazionale. La Scuola è affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e riconosciuta dal CONI.(Associazione Italiana Analisti di Performance Calcio), l’Associazione Italiana dei Match Analyst di Calcio, e una volta ottenuta la certificazione di superamento dell’esame finale del Corso si è legalmente abilitati allo svolgimento della professione e al tesseramento presso una società calcistica (di qualunque categoria, dai dilettanti alla Serie A) in qualità di Match Analyst riconosciuto FIGC.. Ogni partecipante riuscirà infatti ad apprendere le nozioni relative alla disciplina della Match Analysis calcistica, nel modo più completo e funzionale possibile.Durante il Corso gli studenti affronteranno le principali tematiche e i modelli fondamentali di analisi di tattica calcistica. Sarà poi possibile sperimentare, nell’ambito di momenti di laboratorio pratici, l’, attraverso l’utilizzo del software di videoanalisi tattica LongoMatch.Per assicurare ai partecipanti una migliore esperienza didattica ed un contatto senza filtri con ciascun docente,. Gli studentiverranno scelti tramite una selezione che avverrà sulla base del CV e di una lettera di motivazione.Non sono richiesti obbligatoriamente patentini da allenatore UEFA per partecipare al Corso, sono anzi incentivate le candidature da parte di profili diversi e variegati, in quanto, secondo la visione dell’AIAPC, nella Match Analysis sono massimamente apprezzati rigore metodologico e capacità analitiche, che non per forza devono provenire dal mondo del calcio giocato.(azienda spagnola leader di mercato nella produzione di software per la video analisi calcistica), pubblicato sul sito web dell’azienda stessa, di ottenere un regolare tesseramento riconosciuto FIGC in qualità di Match Analyst presso un club calcistico e di associarsi ad AIAPC in qualità di Match Analyst professionisti. Al termine del Corso, agli studenti verrà regalato un software di videoanalisi completo e definitivo e verrà assicurata loro la possibilità di effettuare uno Stage in AIAPC (Associazione Italiana Analisti di Performance Calcio). Inoltre, la partecipazione al Corso dà diritto a 6 CFU (Crediti Formativi Universitari).Se sei interessato al Corso ONLINE e/o al fine di candidarti per un posto in Aula Virtuale compila il modulo di richiesta informazioni, presente su a questo link. Per maggiori informazioni invece sul Corso in Aula e/o al fine di candidarti per un posto in aula compila il modulo di richiesta informazioni, presente a questo link.