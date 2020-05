Scott Davies era una promessa del calcio inglese, messosi in luce nelle giovanili del Reading. Ma la sua carriera è stata danneggiata dalla dipendenza dal gioco d’azzardo. Ha iniziato a scommettere a 16 anni, perdendo in totale 300mila euro che aveva guadagnato in anni di calcio, più altri 60mila datigli dai suoi genitori.



Davies ha parlato di questa dipendenza al Guardian: “Ho scommesso circa l’80-90% dello stipendio. L'ultima scommessa è stata l’8 giugno 2015, per la prima volta nella mia vita ho avuto paura. Se qualcuno mi avesse chiesto di tagliarmi lo stipendio del 30% nel pieno della mia dipendenza, avrei pensato ‘proverò a vincerli’. È un circolo vizioso. Non si scommettono cifre forti, finché poi non si controlla il conto in banca e ci si rende conto. Otto anni fa ho fatto un incidente in auto perché stavo guardando corse di cavalli sul telefono. Ho detto che mi ero addormentato dopo una doppia seduta. Sul sedile dietro c’era un bambino, mi sono sentito colpevole. Dormivo in macchina dopo allenamento, non riuscivo ad arrivare a casa. Una volta ho dormito in una stazione di servizio, mi sono svegliato al freddo. Non rimpiango tanto i soldi che ho perso, ma la carriera che non sono riuscito a fare”.