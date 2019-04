La Scozia è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico e Sven Goran Eriksson è uno dei candidati principali. Lo riporta Sky Sports, con l'ex ct di Inghilterra e Filippine che ha dichiarato: "E' una notizia che non so come nasca, ma la Scozia è un grande paese calcistico. Il passaporto dice che ho una certa età, ma non la sento. Mi piace ancora lavorare e amo il calcio. Quindi, se succede qualcosa di interessante bene, altrimenti va bene lo stesso. Alla mia età ci sono ancora molti tecnici che lavorano bene come Roy Hodgson. Non mi sento vecchio e sono sano, quindi spero di sedermi di nuovo in panchina". L'ex Lazio ha 71 anni.