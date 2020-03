Anche il calcio scozzese ha deciso di fermarsi, a tempo indeterminato. Tutti i campionati professionistici della Scozia, così come le partite della nazionale, sono state per il momento sospese, in attesa di ulteriori comunicazioni. Anche l'Old Firm, il tradizionale derby di Glasgow tra Rangers e Celtic, in programma questo fine settimana, è stato rinviato a data da destinarsi, contrariamente a quanto stabilito ieri dal governo di Edimburgo che aveva previsto una sospensione degli eventi sportivi, ma solo a partire da lunedì prossimo.