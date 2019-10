Osvaldo Bagnoli, nella stagione 1984/85, portò il Verona sul tetto d'Italia, con uno scudetto impresso nella storia del calcio italiano. Oggi, a 84 anni, l'ex Hellas parla a la Gazzetta dello Sport dell'Atalanta, club che sembra in grado di poter lottare per il tricolore: "Potrebbero riuscirci anche loro, certo, perché no. Da anni l’Atalanta è tra le grandi realtà del nostro campionato, si è ormai installata ai primi posti della classifica. Non seguo più tanto il calcio, vado qualche volta allo stadio con mia moglie, a vedere il Verona, a volte a seguire gli allenamenti dell’Hellas. Lo seguo un po’ in tv, e in effetti tutti parlano dell’Atalanta".



DISPIACERE? - "Mi dispiacerebbe? Ma no, anzi, sarebbe proprio una bella storia da raccontare. Sarò sincero: quando squadre più piccole, diciamo non le solite big, raggiungono grandi risultati mi fa sempre piacere, perché di solito questi risultati vengono raggiunti attraverso un grande lavoro. E poi l’Atalanta l’ho sempre vista come una società che lancia tanti giovani, questa cosa mi fa piacere".



COSA SERVE - "La memoria purtroppo non mi funziona più tanto bene, non ho ricordi nitidi. Però so che fu proprio un bell’anno, difficile da ripetere".