. La zampata del centravanti polacco, appena una manciata di minuti dopo che Carlo Ancelotti lo aveva mandato in campo, ha permesso ad Hamsik e compani di riportarsi a, in attesa dello scontro diretto di sabato sera.: o per accorciare ulteriormente le distanze dalla capolista, o per allungare il margine sul secondo posto. Una cosa è però certa: il Napoli non vuole arrendersi e, dove vengono seguiti diversi giocatori che piacciono anche al club del presidente Andrea Agnelli.In primis, per, difensore del Tolosa e una delle rivelazioni di questa Ligue 1, ancora 18enne. Come confermato a Calciomercato.com dal responsabile scouting del Tolosa, Dominique Arribagé , che in caso contrario a giugno sarà libero quasi a parametro zero: chi lo vorrà, infatti, dovrà semplicemente pagare un indennizzo al Tolosa, che non a caso nelle ultime settimane ha escluso Todibo dai convocati, visto il rifiuto del classe '99 di accettare il nuovo accordo.Todibo, ma non solo. Perché nelle ultime settimane i collaboratori del ds Cristiano Giuntoli stanno girando per tutta Europa e, come riporta il Corriere dello Sport, hanno messo nel mirino un altro difensore, anch'egli seguito da tempo dalla Juve:. Il gioiellino dell'Ajax sarà protagonista di una vera e propria. Il Napoli però c'è e non vuole mollare: in campo come sul mercato, gli azzurri rilanciano la sfida alla Juve.