Hanno chiuso la regular season alla pari, con 60 punti in classifica e 20 vittorie ciascuno. La Juventus Women e il Brescia dovranno giocarsi il titolo della Serie A femminile nello spareggio in programma domenica sera, una sfida “in rosa” che spicca anche nelle quote dei bookmaker. Dai quotisti Snai arrivano le previsioni sulla partita in programma al Piola di Novara: duello che parte nel massimo equilibrio, con una leggera preferenza per la Juve, data a 2,40. Il Brescia ci riprova dopo la vittoria in Coppa Italia e soprattutto il blitz di metà aprile che ha riaperto il campionato: un altro sgambetto pagherebbe 2,65, mentre la «X» al 90’ - che entrambe le squadre non hanno mai centrato durante la stagione - pagherebbe 3,35. Di fronte si trovanno il miglior attacco della Serie A, quello del Brescia con 71 reti, contro l’impenetrabile difesa bianconera, che in ventidue giornate ha incassato appena 9 gol. In quota va comunque forte l’Over (almeno tre reti complessive), favorito a 1,55 contro il 2,25 dell’Under. Probabile anche che entrambe le squadre vadano a segno almeno una volta, visto il Goal a 1,43.