Campione d'inverno sul campo e sempre più padrona delle quote scudetto. L'Inter allunga nelle scommesse sul titolo, complice il ko del Milan nel posticipo contro il Napoli: dopo la travolgente vittoria a Salerno i nerazzurri passano a 1,70 a 1,35, in netto vantaggio proprio sui partenopei, di nuovo secondi in classifica e in tabellone, a 6 volte la posta. Precipita invece il Milan, ancora sul podio ma al rialzo da 6,00 a 8,00 alle spalle dell'Atalanta, che dopo il ko con la Roma sale da 4,00 a 7,00. Recupera terreno la Juventus, che però rimane lontana a 19,00, mentre per Mourinho si arriva a 76,00.