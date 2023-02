Dal calciomercato non arrivano colpi in grado di stravolgere gli equilibri della Serie A e almeno secondo le quote sulla lavagna scommesse solo l’Inter sembra poter mettere pepe alla lotta scudetto, con il Napoli che è comunque nettamente favorito. La vittoria contro la Roma ha consolidato la classifica della squadra di Luciano Spalletti, che ha 13 punti di vantaggio sui nerazzurri e ora si gioca campione d’Italia a quota 1,08. L’Inter è la seconda opzione a 15 volte la posta, mentre Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Juventus sono tutte a 50. Potrebbe essere una stagione memorabile per i campani che puntano anche al Miglior attacco (quota 1,30, con l’Atalanta prima alternativa a 5,00) e alla Miglior difesa (quota 1,65, con la Juventus a 3,00). Osimhen è invece proposto capocannoniere a 1,50. Vista la situazione la lotta per la zona Champions League è senza dubbio più avvincente della corsa per lo Scudetto. L’Inter è in seconda posizione con 40 punti, Milan, Lazio e Atalanta sono a 38 e la Roma è vicinissima a 37. Basta una giornata per stravolgere tutto e al momento le due milanesi (i nerazzurri a 1,35 e i rossoneri a 1,65) hanno un leggero vantaggio rispetto alle squadre di Sarri, Mourinho e Gasperini, tutte a 1,70.



In zona retrocessione tremano Cremonese (in B a quota 1,05), Sampdoria (1,10) e Verona (1,50). Lo Spezia ha cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto e per ora la retrocessione è quotata a 3,00.