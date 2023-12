Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sulla possibilità che il club rossonero possa insidiare l'Inter per lo Scudetto: "Il Milan ha sei punti di svantaggio, non è un distacco clamoroso. I rossoneri, però, devono trovare un equilibrio in campo, devono diventare una squadra. Credo che, se riuscirà a fare questo salto di qualità, allora potrà ancora dire la sua"