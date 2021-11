Notte da brividi allo Stadio Maradona nel giorno della celebrazione del mitico numero 10 argentino: con un netto 4-0 ai danni della Lazio il Napoli ha sfruttato al meglio il ko del Milan contro il Sassuolo allungando in classifica. Primo posto in solitaria per la formazione di Spalletti, anche se la lotta per la vittoria del campionato è aperta, come confermano le quote antepost. In cima ai pronostici c'è infatti l'Inter, che nonostante i quattro punti di ritardo dal primo posto è favorita per la vittoria del campionato a 2,60, contro la proposta di 2,75 per il Napoli. Un pareggio e due sconfitte per il Milan nelle ultime 3 di campionato, che ha comunque un ritardo di appena 3 punti dai campani. Ibra e compagni sono assolutamente in corsa, anche se hanno perso un po' fiducia e lo scudetto rossonero è un'opzione che dopo quattordici giornate vale 5,50. Più complicata la rimonta dell'Atalanta, a 7,50, e la Juventus è staccata a 15. Ultime tra le sette sorelle la Roma a 45 e la Lazio a 75. Domani i bianconeri di Allegri hanno però l'occasione di rifarsi sotto. Nel turno infrasettimanale la squadra di Allegri gioca a Salerno ed è favorita a quota 1,36. In Atalanta-Venezia i bergamaschi dovrebbero confermare il quarto posto e l'«1» vale 1,26. Il fattore casa dovrebbe essere rispettato anche in Fiorentina-Sampdoria («1» a 1,64) e Verona-Cagliari («1» a 1,61).