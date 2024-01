Se Allegri lascia a fine stagione anche la Juventus pensa a Thiago Motta

Quando un anno fa sembrava che Max Allegri potesse anche lasciare la Juventus, la lista dei possibili pretendenti alla panchina bianconera era composta soprattutto da tanti giovani in rampa di lancio. Uno su tutti: Thiago Motta, prima scelta pure per quel Napoli da cui ha deciso di restare lontano ancora per un po'. Lo stesso allenatore che pure oggi sembra poter guidare il plotone dei potenziali eredi di Allegri. Solo che sul tecnico oggi al Bologna ci sono pure il Milan oltre ai due club che lo hanno visto prima crescere (vedi il Barcellona) e poi invecchiare come calciatore (il Paris Saint Germain). Proprio a Parigi lo conoscono particolarmente bene avendo cominciato lì ad allenare nelle giovanili prima di tentare la strada in salita della serie A tra Genoa, Spezia e Bologna.



LA SITUAZIONE - Tempo al tempo, prima la Juve deve aspettare la decisione dello stesso Allegri: un cambiamento è previsto solo nel caso in cui l'attuale tecnico bianconero decidesse di effettuare un passo di lato, un esonero infatti non è in programma ora così come non era in programma la scorsa stagione. E non solo per motivi economici, un solo anno di contratto seppur da quasi 20 milioni lordi non rappresenta più un fardello come quando i costi da sopportare erano almeno il doppio.