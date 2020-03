Il tentativo di richiamare i protagonisti del calcio a un atteggiamento responsabile e a un comportamento complice, per quanto nobile, è destinato a cadere nel nulla. Troppi e troppo grandi sono gli interessi economici in ballo; troppi i rivoli nei quali chiunque si può addentrare per difendere le proprie ragioni. Perciò,, al quale ricorreranno coloro i quali riterranno leso un loro diritto.Del resto, se sarà impossibile tornare a giocare,. Le strade, in quel caso, sarebbero due:, oppureEd entrambe vannoPrendiamo la prima ipotesi e confermiamo le classifiche attuali: scudetto allain Champions;in Europa League (la Coppa Italia non si è conclusa, quindi non può dare il posto in Europa a nessuno);(ha la differenza reti peggiore rispetto al) retrocesse in B;promosse in A e così avanti nei campionati inferiori. Pensate che le ultime tre della Serie A accettino in silenzio un verdetto che mette a rischio pesantemente le loro finanze?, così come è probabile la sospensione dei verdetti decisi dagli organi del calcio a tavolino. Ed è solo un esempio: potrebbero appellarsi, che hanno giocato una partita in meno del Milan e, disputandola e vincendola, lo scavalcherebbero, così come tutte le società di B che avrebbero il teorico diritto di giocare i playoff nel rispetto del regolamento di inizio stagione., promuovendo solo le prime due della B?, presidente dele uno dei personaggi più misurati e seri nel fantasmagorico mondo del calcio, ha già fatto sapere che ricorrerà alla giustizia ordinaria: “”. Il Frosinone, ovviamente, al momento è terzo.Ora prendiamo la seconda, come ipotesi, e cioè cancelliamo tutti i campionati come se non si fossero giocati. Quindi indovrebbero andare, teoricamente, le 4 squadre che hanno partecipato quest’anno:in classifica e nettamente in vantaggio rispetto alla quinta? E ancora: come potrebbe, avendo addirittura 22 punti di vantaggio sulla terza?Da qualsiasi lato si osservi questa situazione, il finale è scontato. E: allora il caso-Catania, con ricorsi e sentenze a raffica, determinò un allargamento della serie B a 24 squadre e, dodici mesi dopo, l’ampliamento della A fino alle 20 squadre attuali. Perciò coloro i quali dirigono il calcio preferiscono comunque chiudere la stagione sul campo, a costo di arrivare alla fine di luglio:@steagresti