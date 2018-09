Sconfiggere il tumore grazie alla propria squadra di calcio? E' quello che è successo a Blanca Poza, tifosa sfegatata del Leganes, ospite nello spogliatoio prima del match contro il Villarreal e capace con le sue parole di spronare la sua squadra che si trova ancora all’ultimo posto in classifica, dopo un avvio di stagione non semplice.



'SE IL LEGA PUO', IO POSSO' - La tifosa ha infatti sconfitto il cancro e ha combattuto la sua battaglia ispirandosi a quelle della sua squadra, dopo l'eliminazione da parte dei suoi beniamini del titolato Real Madrid in Copa del Rey. Pochi giorni prima aveva ricevuto la notizia della sua grave malattia e guardando la gara in tv Blanca fece una promessa a se stessa: "Se il Lega è riuscito a sconfiggere il Madrid, io posso sconfiggere questo maledetto male". Qualche mese dopo, l'impresa è diventata realtà: "Dal giorno in cui ho cominciato il mio campionato contro il mio rivale, voi siete stati la mia ispirazione. Ogni volta che scendete in campo non siete soli. Con tutti voi c’è la speranza di molta gente che ha bisogno di incoraggiamento e di un motivo per aggrapparsi alla vita. Oggi sono qui con voi ma non sono sola perché rappresento tutti i malati di cancro. So che molti mi stanno guardando e proveranno a fare ancora di più per segnare un gol, e ogni gol che segnerete sarà anche un colpo significativo che insieme possiamo dare alla malattia. Andate in campo per vincere. Per voi, per tutti tifosi del Lega e per tutti quelli che in questo momento sto rappresentando io. Il mio grido di guerra è che se il Lega può, io posso. E il Lega può sempre!"