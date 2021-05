"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. Il calciomercato invernale ha aperto un portale, dopo lo schiocco di dita di Paolo, ed è sbucato, direttamente dalla, ​Oluwafikayomi Oluwadamilola. Fikayo, per gli amici e per i nuovi compagni. Uno su tutti: Simon. Il ventricolo destro del cuore della difesa del, in lotta per la, ha trovato il suo perfetto complemento nell'ex. Ed eccolo, lì, alla sua sinistra, a difendere la porta di, ad annullare gli attaccanti avversari e, ora, a fare male pure alle difese avversarie.Come tutti i supereroi, dopo un'esaltazione iniziale, c'è un periodo di crisi di identità:arriva a buttare il suo costume,a non permettersi di pagare i debiti della sua famiglia,a ballare ubriaco con l'armatura in casa. P. E così è successo a Fikayo: esplosione iniziale, sempre al posto giusto al momento giusto, con unache, tra i centrali di difesa, pochi hanno in A; poi la flessione, con qualche errore di troppo, come contro il, contro ile nel pesante ko con la; ma, nel momento decisivo,. Ad annullare Alvaroe sua maestà Cristianoe a mangiare in testa a Giorgio Chiellini.Volato in cielo, comecon le sue ali, sempre pronto a coprire le spalle ai suoi compagni. Uno stacco imperioso sul capitano della, senza 'l'aiuto del terzo tempo', ma 'a secco', andando su da terra: verticale, alto, impetuoso,. E col destino nelle proprie mani, il Milan ora è a due vittorie dalla qualificazione alla tanto sognata coppa alzata al cielo per 7 volte. E se serviranno i gol degli attaccanti, ancora più importante sarà il lavoro di Thor , glidella difesa. Il vecchio e il giovane, uno a sostegno dell'altro, uno per l'altro.@AngeTaglieri88