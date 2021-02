Match Analysis

Performance & Data Analysis nel Calcio

Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa

Telecronaca e Radiocronaca nel Calcio

Football Medicine

Psicologia del Calcio e Mental Coaching

Se sei interessato ai CORSI ONLINE clicca qui: https://www.elitefootballcenter.com/corsi-online/

Se sei interessato ai CORSI in AULA clicca qui: https://www.elitefootballcenter.com/corsi/

Sogni un futuro nel mondo del Calcio? Se vuoi formarti con i migliori professionisti del settore ed entrare a far parte dell’industria del Calcio, adesso puoi., il primo polo accademico in Italia dedicato allo sviluppo dei professionisti del Calcio di domani, è affiliata allo Csen e riconosciuta dalCONI, e riunisce all’interno della propria struttura organizzativa e del corpo docente alcuni tra i professionisti del panorama sportivo internazionale di maggior spessore.Ad oggi,, distribuiti tra corsi di alta formazione, post laurea, specialistici e master, tenuti sia in aula a Roma e a Milano, sia online,attraverso una piattaforma di e-learning professionale.Fra le molteplici opportunità per i giovani che sognano una carriera nel settore sportivo, i corsi proposti da Elite Football Center rappresentano un’offerta esclusiva, poiché sono pensati percreare dei professionisti altamente competenti, negli ambiti più svariati.Tra i corsi proposti troviamo:Al termine delle lezioni,presso le migliori aziende e i club di Calcio italiani ai fini di un importante job placement dei profili, obiettivo primario di ciascun percorso didattico della Scuola.solo per citarne alcuni, per l’Area Tecnico-Tattica, Marco Gabrielli (Match Analyst Milan), Ivan Francesco Alfonso (Match Analyst Ternana) e Mario Savo (Presidente AIAPC AssoAnalisti, l’Associazione Italiana dei Match Analyst di Calcio ed ex Match Analyst Manchester City). Per l’Area Comunicazione, Giornalismo e Telecronaca, Stefano Agresti (Direttore Calciomercato.com), Marcel Vulpis (Direttore Sporteconomy.it) e poi Stefano Borghi, Riccardo Mancini, Marco Calabresi e Francesco Puma (Telecronisti DAZN). Per l’Area Medica, Francesco Bosco (ex Staff Medico Juventus, PSG, Chelsea), Giovanni De Sario (Responsabile Riabilitazione Isokinetic – Centro Medico di Eccellenza FIFA) e Jonatan Proietto (Preparatore Atletico Genoa). Per l’Area Psicologica, Stefano Tirelli (Mental Coach ex Nazionale Inglese Calcio) e Miriam Jahier (Vice Presidente APDS – Associazione Psicologi dello Sport) e molti altri.Se sei interessato ad avere maggiori informazioni apri la pagina web del Corso di tuo interesse e compila il modulo di richiesta informazioni.Riceverai immediata risposta da parte della Segreteria Didattica.Ma affrettati, i Corsi sono tutti a numero chiuso.