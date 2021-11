è uno dei tanti storici doppi ex del derby di Milano. Tornato in Italia nel gennaio - dopo la prima esperienza con la maglia della Sampdoria - per provare a ridare slancio all'Inter di Lippi, dall'estate 2002 è diventato una colonna portante del Milan targato Ancelotti. Oggi, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha fatto la sua previsione in vista della stracittadina di stasera.. Sette punti di distacco sono tanti, ma chi insegue ha sempre una motivazione in più per accorciare le distanze dalla vetta", dice l'ex calciatore olandese. Che poi si esprime: "In Italia ha una leadership stabile e consolidata. Si vede la sua voglia di comandare il gioco, anche se può essere esasperata ancora di più. Di nuovo, dipende da dove scegli di difendere: è un messaggio che lanci anche all’avversario.E' da scudetto? Deve assolutamente ambire al titolo. Dalla sua ha anche storia, tradizione, una maglia pesante per chi l’affronta, San Siro. Sono insieme da anni, è il momento per puntare allo scudetto".: "Ha il diritto di chiedere tutti i soldi che vuole, come il club ha il diritto di non accettare e mantenere la sua linea di equilibrio. IAmo troppo lo sport per non dare senso alla professione, perché sia più lunga e più vincente possibile. Kessie".Sulla nuova Inter di Inzaghi: "Mi fa piacere vedere Dzeko a questo livello, si è integrato perfettamente e ha cancellato le preoccupazioni del post Lukaku. Deve competere per il primo posto, ha tanti giocatori forti e già affermati, in questo senso anche più del Milan. Per questo li vorrei più decisi nel far male all’avversario, troppe volte li vedo gestire un solo gol di vantaggio".Chi è più forte tra Tonali e Barella? "Più avanti il secondo al momento. E’ maturo, per diventare un giocatore di prima fascia a livello internazionale deve solo fare un ultimo passo: approcciare tutte le partite da protagonista, da leader riconosciuto. Quando avrà anche questa continuità sarà completo. Tonali vada avanti così, con questa ambizione: è nell’età in cui i più forti iniziano a fare la differenza. Se lo farà già ora, a 21 anni, potrà ambire a diventare un top".