Critiche feroci sono piovute sul pubblico dell'Allianz Stadium dopo la partita vinta dalla Juventus contro il Napoli nella serata di ieri. Sotto accusa sono i cori discriminanti contro i tifosi ospiti e la città campana, oltre a presunti ululati nei confronti di Kalidou Koulibaly e vari insulti rivolti a Carlo Ancelotti, allenatore dei partenopei. Non sono soltanto i tifosi bianconeri, però, ad aver lasciato il segno in negativo.



UN ARRESTO - Secondo quanto riportato dall'Ansa, infatti, un ultras del Napoli, non residente in Campania, è stato arrestato dalla polizia per danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi durante il primo tempo della partita, dopo aver sradicato un seggiolino dagli spalti dello Stadium e averlo lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Per il match, a cui hanno assistito oltre 39mila spettatori tra cui 700 napoletani, il questore di Torino, Francesco Messina, ha disposto l'impiego di 400 uomini nei servizi di ordine pubblico.