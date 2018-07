L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia il mercato dell'Inter e spiega come Ausilio stia per consegnare nelle mani di Spalletti una rosa completa.



“Segni particolari: completa. Da ieri l'Inter può definirsi tale, con i botti di fine luglio che assomigliano molto a quelli di Capodanno. Sime Vrsaljko (certo) e Arturo Vidal (in arrivo) sono i due nuovi rinforzi: doppia ciliegina in un mercato coi contro-fiocchi. Otto nuovi innesti, il campionato si avvicina e Spalletti può davvero costruire l'Inter dei sogni”.