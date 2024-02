Segovia fa doppietta al Brasile e porta il Venezuela alle Olimpiadi: ha giocato in Italia

Partita da sogno per Telasco Segovia. Il centrocampista ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-1 contro il Brasile Under 23, qualificando i pari età del Venezuela alle Olimpiadi di Parigi 2024. Poco male per i verdeoro, che erano già certi del primo posto nel gruppo A. Dove il Venezuela passa come secondo davanti ad Ecuador, Bolivia e Colombia.



IN ITALIA - Segovia ha giocato in Italia nella stagione 2022/2023. La Sampdoria lo aveva preso in prestito dal Deportivo Lara, ma poi non lo ha riscattato. Così il ragazzo si è trasferito in Portogallo al Casa Pia, dove finora ha raccolto 5 prenseze tra campionato e coppa per un totale di 63 minuti giocati. In Serie A ha giocato gli ultimi 3 minuti dell'ultima giornata di campionato persa 2-0 dalla Sampdoria a Napoli. Con la Primavera blucerchiata Segovia ha segnato un gol e servito 3 assist in 14 partite.







3 MILIONI A PEKERMAN - La brutta notizia per il Venezuela arriva dalla Fifa, che ha condannato la federazione a risarcire con quasi 3 milioni di dollari l'ex ct della nazionale José Pekerman, licenziato a marzo dell'anno scorso prima dell'inizio delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Al suo posto è stato promosso il suo assistente e connazionale Fernando Batista.