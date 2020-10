Jacopo Segre è, insieme a Wilfred Singo, il giocatore del Torino che meglio ha sfruttato l'occasione concessagli da Marco Giampaolo nel match di Coppa Italia contro il Lecce: il centrocampista è stato autore di una prestazione convincente in cabina di regia e ora Davide Vagnati e Urbano Cairo pensano al rinnovo del suo contratto.



Il Torino crede nelle qualità del centrocampista ex Primavera: lo ha seguito in questi anni in prestito in serie C e B e in estate lo ha riportato a casa. Ora vuole blindarlo.