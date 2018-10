Tra i giocatori di proprietà del Torino, in prestito tra serie B e serie C, che più si stanno mettendo in luce c'è sicuramente Jacopo Segre. L'ex centrocampista della Primavera granata è attualmente al Venezia e nell'ultimo turno di campionato ha anche realizzato il suo primo gol stagionale nella partita pareggiata per 1-1 dai veneti contro il Palermo (quella di Segre è stata la rete del momentaneo 0-1).



Le ottime prestazioni del centrocampista non sono passate inosservate in casa Torino, per questo motivo il direttore sportivo Gianluca Petrachi si è già messo al lavoro per rinnovare il contratto del giocatore.