Durante la stagione, grazie a Hyundai,. Abbonato da più di 20 anni, ha visto dal vivo più di 450 partite.Abitante della cittadina di Lanciano, Francesco ha letteralmente girato il mondo, viaggiando per più di 250000 chilometri per assistere allo stadio alle partite della Roma, semplicemente per essere presente allo stadio Olimpico e passare il tempo con dei vecchi amici.Francesco non è che uno dei tanti tifosi di tutta Europa che fanno gli straordinari per dimostrare il proprio amore per una squadra di calcio, e Hyundai crede sia giunto il momento che questi sostenitori vedano riconosciuto il proprio sforzo.Così, per celebrare l'incredibile legame tra tifosi e club,, che incoraggia I tifosi di tutta Europa a condividere le proprie storie e raccontare la lunghezza dei viaggi intrapresi per seguire la propria squadra del cuore., che vuole portare alla luce l'incredibile passione dei tifosi dei nostri club partner, ed è un bellissimo modo di realizzare la nostra campagna For the Fans”, dice Andreas-Christoph Hofmann, vice presidente di Marketing di Hyundai Motor Europe HQ.“Hyundai ha sempre adottato un approccio rivolto al tifoso, e questa nuova iniziativa ci permetterà di rendere omaggio a quei sostenitori, o gruppi di sostenitori, che hanno un legame unico con il proprio club”.Durante la stagione 2018/19, la competizione riguarderà quei tifosi che condivideranno le migliori storie sulle “follie” fatte per seguire la propria squadra.. Alla fine di questa stagione, un vincitore tifoso di ognuno dei club partner di Hyundai sarà selezionato per vivere un'avventura speciale alle partite di Chelsea, Roma, Atletico Madrid ed Hertha Berlino.