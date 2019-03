Menù ricchissimo nella 26esima di campionato, che viene aperta da Cagliari-Inter. I nerazzurri puntano al riscatto dopo le polemiche post pareggio con la Fiorentina e, soprattutto, devono vincere per difendere il terzo posto dai cugini rossoneri, ora a -2. Anche il Cagliari però ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta con la Sampdoria, la quarta in cinque gare. Il pronostico di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, è a tinte nerazzurre: la squadra di Spalletti è a 1.70, per il successo dei sardi si sale a 5.25, il pareggio vale 3.70. D’accordo anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 2. Spalletti dovrebbe affidarsi allo stesso undici di Firenze, ancora out quindi Icardi e Lautaro Martinez unica punta: l’argentino ha segnato anche nella gara di andata, la sua rete alla Sardegna Arena è a 2.25.​