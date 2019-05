Dalla Germania si levano voci critiche verso i progetti di Super Champions varati dal presidente dell'ECA Andrea Agnelli. Questa la ferma presa di posizione di Christian Seifert, CEO della Lega Calcio tedesca, come riportata da Kicker: "Le proposte attualmente in discussione avrebbero conseguenze inaccettabili per i campionati nazionali europei, quindi non dovrebbero essere attuate nella forma in cui sono state ideate.



Non dobbiamo permettere che le leghe nazionali vengano minate nella loro attrattività per milioni di persone nel continente. Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono contrari a questo progetto di riforma. Quando alla presidenza c'era Rummenigge (Agnelli gli è succeduto nel 2017, ndr) l'ECA era più affidabile."