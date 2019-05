. Non è cosa indispensabile in assoluto, quali che siano l'oggetto della disputa e i soggetti in conflitto. Men che meno lo è stavolta, perché è. A essere in conflitto sono, nonché ansiose di prendere il ruolo da competitor di una terza parte che. Gli servono sul piatto il caos fra gli stakeholder, la condizione ideale per adottare la politica del divide et impera e intanto tessere alleanze con investitori esterni al calcio e allo spazio europeo.. Le posizioni maturate sono troppo decise e distanti per lasciare spazio al ripensamento e alla ricomposizione., il torneo del privilegio istituzionalizzato in favore dei club più ricchi e potenti del continente.. Quando le principali leghe nazionali e poi la stessa EL (fino a un anno fa denominata European Professional Football Leagues, EPFL) non sono riuscite a gestire e controllare i crescenti appetiti dei club che adesso guidano le strategie ECA, e che delle leghe continuano a essere parte organica.Ma ciò che più di ogni altra cosa spiega perché. Da una parte Andrea, presidente ECA in grave crisi di leadership, e sulla cui inadeguatezza a ricoprire il ruolo ci siamo espressi di recente . Dall'altra Javier, presidente della Liga spagnola che è diventato in questi giorni il capo informale dell'EL. Quest'ultimo organismo, dal canto suo, un presidente ce l'avrebbe. Si tratta di Lars-Christer Olsson, soggetto che ha avuto tempo di dimostrare debolezza e incapacità strategica. In tale vuoto di potere dell'EL si è inserito Javier Tebas. Personaggio molto controverso , che a fondo verrà raccontato in un nostro libro di prossima pubblicazione. riceveva elogi proprio da Agnelli . Ma le cose cambiano, e. E dunque adesso Tebas è il leader forte di uno schieramento debole, contrapposto al leader indebolito (Agnelli) di uno schieramento che continua invece ad avere dalla sua la forza economica e l'appoggio (non convintissimo, invero) dell'Uefa. E. Col solo risultato di fare ottenere al dirigente spagnolo un lauto aumento di stipendio da parte della Liga , e in questi giorni occupa le colonne dei (suoi) media per faree l'aspirante leader di un fronte italiano anti-Agnelli. Presidente, un consiglio: si chéti. E cerchi di scegliersi meglio alleati e padrini, ché altrimenti il dominio di Agnelli sul calcio italiano rischia d'andare avanti indisturbato per i prossimi vent'anni.