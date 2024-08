AFP via Getty Images

Semifinale volley maschile, orario e dove vederla

un' ora fa



Domani 7 agosto alle ore 20 l'Italia di volley maschile scende in campo alle Olimpiadi di Parigi 2024 per giocarsi la semifinale contro la Francia. Nella giornata di ieri gli Azzurri hanno fatto una grande rimonta ribaltando il risultto contro il Giappone, la Nazionale ha vinto 3-2 aggiudicandosi la qualificazione in semifinale al tiebreak; l'Italia ha raggiunto così un traguardo che mancava da Rio 2016 quando arrivò in finale, poi persa contro il Brasile.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - La partita in programma domani sarà possibile seguirla in diretta in chiaro sui canali Rai, o in alternativa anche su Eurosport, visibile su Sky e tramite l'app di DAZN scaricabile sulle Smart TV, dove viene trasmessa tutta l'Olimpiade che si sta svolgendo in Francia. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play, oltre che su DAZN, Sky GO, Discovery+ e NOW.