Il sabato della Spal si chiude con il sorriso di Leonardo Semplici. Inizio di stagione in salita con tre sconfitte di fila prima della vittoria di oggi col Parma. Lui ci ha sempre creduto, la società non l'ha mai lasciato solo confermando la fiducia giorno dopo giorno.



200 E (NON) STO - Partita dopo partita, soprattutto. Speciale quella di oggi per Semplici, che ha festeggiato le 200 panchine con la Spal ricevendo una targa nel pre partita tra gli applausi del Paolo Mazza. Una squadra presa in Lega Pro da subentrato e portata in Serie A tra l'entusiasmo della gente.



PROGETTO - Non solo però, perché dietro la doppia promozione c'è un progetto studiato nei minimi dettagli. Merito del presidente Walter Mattioli che nel 2014 ha deciso di puntare su un allenatore fermo da tre anni dopo un esonero a Pisa. Semplici e la Spal sono cresciuti insieme tra gioie e delusioni. Anche qualche impresa, come quando al suo primo anno di Serie A pareggia contro Inter e Juve.



DAI FISCHI AGLI APPLAUSI - Un'avventura iniziata nel peggiore dei modi con uno 0-2 contro la Carrarese al debutto con conseguente contestazione dei tifosi. Fischi trasformati in applausi con il passare degli anni. Fino ad arrivare a oggi, quando Leonardo Semplici a festeggiato le 200 panchina con la Spal vincendo 1-0 contro il Parma grazie al gol di Petagna. E i tifosi fanno festa.



IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic (20' s.t. Cionek), Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (12' s.t. Sprocati), Barillà; Kulusevski (1. s.t. Scozzarella), Cornelius, Gervinho.

MARCATORI: 31' Petagna

AMMONITI: Strefezza, Petagna (S); Hernani (P).