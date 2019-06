Dalla primavera dell’Alianza Lima alla Nazionale del #Peru come massimi marcatori della storia della Selección.

De las inferiores de Alianza Lima a ser los dos máximos goleadores en la historia de la Selección de Perú. Paolo Guerrero (37) y Jefferson Farfán (27). Amigos, hermanos y compañeros

. Tanti sogni, tanti obiettivi, la stessa ambizione: scrivere la storia. Ora, a 35 anni, sono ancora lì, uno di fianco all'altro, con la maglia deltatuata sulla pelle, sempre con la stessa mentalità:. Paoloe Jefferson, amici, quasi fratelli, un rapporto unico, come testimoniano l'esultanze dopo i gol. Nella notte un abbraccio, lo scorso novembre una maglia sventolata sotto il cielo di Lima: Farfan segna con la 10, la 9 si libra nel cielo per il compagno squalificato che rischia il Mondiale, storico per i peruviani. E per loro.- Dopo il pareggio con il, la Rojiblanca è andata sotto 1-0 contro la Bolivia nella seconda gara della Coppa America. Ci hanno pensato i due classe '84 a ribaltare tutto: prima, con uno scatto che ha nascosto i dati della carta d'identità; poi, di testa, svettando sul suo marcatore, sovrastandolo, come un giovane bomber alle prime armi, voglioso di mettersi in mostra e prendersi il mondo. Ah, l'assist è del Depredador,- Guerrero segna in Coppa America, ininterrottamente, dall'edizione, da quando 19enne sognava una carriera da vertice in Europa. Vicino al, con Braida che si mosse in prima persone, si "accontentò" di viaggiare, con un pallone al piede, tra. Ora, insieme, mettono paura al Brasile. Sì, perché sabato sera, all'Arena Corinthians di San Paolo,. E lo fa coi due vecchietti terribili. Che insieme si sentono giovani. Giovanissimi. Come quando erano compagni nella Primavera dell'Alianza Lima. E avevano un sogno. Che poi, è sempre lo stesso: scrivere la storia.@AngeTaglieri88