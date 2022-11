Pierluigi Collina l'aveva lasciato intendere, ma appare altrettanto ovvio che le indicazioni giunte dal presidente della commissione arbitrale della Fifa su come recuperare i troppi tempi morti di certe partite siano prese eccessivamente alla lettera in questi Mondiali in Qatar. 24 minuti di extra time complessivi accordati dal signor Claus in Inghilterra-Iran (per gli infortuni di Beiranvand prima e di Maguire poi), 11 nel secondo tempo di Senegal-Olanda; fino ai 9 di Stati Uniti-Galles. Tanti? Troppi? Certamente un'anomalia ma, lo ribadiamo, Collina lo aveva anticipato in qualche modo.



"Vogliamo evitare partite con 42, 43, 44 minuti di tempo effettivo. Quindi i tempi per le sostituzioni, i rigori, i festeggiamenti, le cure mediche o ovviamente la VAR, dovranno essere compensati. Con partite che necessariamente si allungheranno anche verso i 100", dichiarava l'ex arbitro italiano alla vigilia dell'inizio di Qatar 2022. Un fatto nuovo, al quale dovremo abituarci e, chissà, forse uniformarci considerando il recente dibattito - alimentato per esempio dal tecnico del Milan Stefano Pioli - sulla tendenza in Serie A a spezzettare sempre più le partite e a toglierle di conseguenza ritmo e spettacolarità.