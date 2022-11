Dopo la vittoria contro il Qatar, in conferenza stampa ha parlato il ct del Senegal, Aliou Cissè.“Sono molto contento dei ragazzi. Ringrazio Mendy che ci ha tenuti in gioco. Ma il gol che abbiamo subito potevamo evitarlo. È il collettivo che è importante. È una vittoria collettiva. Abbiamo deciso di inserire un altro attaccante per segnare un altro gol e ne sono molto contento”.