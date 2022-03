Ecco la lista diramata dal Senegal con i giocatori a disposizione per la gara con l'Egitto, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022:



Portieri: E. Mendy, Faty, Kamara.

Difensori: B. Sarr, Ciss, Koulibaly, Cisse, Sabaly, Seck, Ballo-Toure.

Centrocampisti: P. Sarr, P. Gueye, N. Mendy, I. Gueye, Name, Ndiaye, Kouyate.

Attaccanti: Mane, I. Sarr, Dieng, Keita Balde, Diallo, Dia, Diedhiou, Thiam.