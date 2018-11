Il commissario tecnico del Senegal, Aliou Cissé, parla della mancata convocazione di Keita Baldé, esterno offensivo dell’Inter al quale non è arrivata la mail: “Inter? Poteva fare lo sforzo di farlo venire qui. Ho a che fare con dei presidenti dei club che mi chiamano per trovare un accordo e permettere ai loro giocatori di arrivare in ritiro con un giorno di ritardo. Prendiamo comunque atto della loro scelta, l'errore è nostro e non possiamo nasconderci. La prossima volta faremo meglio. Abbiamo provato a convincere l'Inter ma non hanno voluto sentire ragioni, appellandosi al regolamento e dicendo che ormai era tardi. Ne prendiamo atto”.