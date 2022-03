Il portiere della Juventus Under 19, Zsombor Senko, ha concesso un'intervista a La Stampa nella quale ha parlato dell'approdo in bianconero: "Ho fatto un provino col Leicester, mentre ero ancora lì il mio procuratore mi ha detto dell'interesse della Juve. Ho passato 2-3 giorni a Torino per rendermi conto dell'ambiente, delle strutture, e ho detto subito sì".



PASSIONE CAMION - "Cosa avrei fatto se non fossi diventato calciatore? A molti bambini piacciono le macchinine, a me piacevano i camion. Quando avevo sei anni pensavo che avrei fatto l'autista di camion".