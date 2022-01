Nella giornata di ieri era arrivata la notizia del deposito del suo contratto in Lega, oggi Stefano Sensi si puà considerare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Sampdoria. Il club blucerchiato e quello nerazzurro hanno comunicato ufficialmente, in maniera congiunta, il trasferimento in blucerchiato del centrocampista, con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno.



Questa mattina Sensi ha raggiunto il centro sportivo di Bogliasco per svolgere la sua prima seduta di allenamento coi nuovi compagni.