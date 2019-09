Tre gol in sei partite di campionato sono un fantastico bottino per Stefano Sensi, che da centrocampista sta realizzando numeri altissimi. Nel recente passato l'Inter ha sofferto la quasi totale mancanza di gol dei suoi centrocampisti, ma questo adesso, soprattutto grazie all'ex Sassuolo, sembra un problema risolto e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela come siano in pochi i centrocampisti che hanno saputo fare altrettanto bene.



“I tre gol di Sensi sono fuori media per lui, che in Serie A non è mai andato oltre quota due e in B al massimo, col Cesena, in una stagione ne fece quattro. I tre gol sono impresa fuori dal normale. Per farsi un’idea veloce: negli ultimi 40 anni di Inter tra i centrocampisti vi erano riusciti solo Matthäus (1990-91), Desideri (1991-92), Djorkaeff (1997.98, lui che pure era quasi attaccante) e Stankovic (2006-07)”.