Stefano Sensi è stato il migliore in campo. Un debutto azzurro importantissimo, contro gli Stati Uniti: "Sono molto contento per la mia prestazione ma soprattutto per la squadra, abbiamo fatto una gran partita. Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta, ma c'è grande gioia. Mi aspettavo questo exploit? Io sono ambizioso, pensavo in grande. Volevo la Nazionale e ci sono riuscito ma devo dire grazie alla squadra. Jorginho? Un grandissimo, giochiamo nello stesso ruolo e col Portogallo ha fatto alla grande; io devo solo sempre farmi trovare pronto, sarò felice se Mancini mi chiamerà ancora".