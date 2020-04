Non ci sono mai stati dubbi particolari. Anzi: l'Inter è sempre stata convinta di riscattare Stefano Sensi, lo dava per sicuro da mesi e così sarà a fine stagione a meno di colpi di scena clamorosi. Tutto impostato per il via libera ai 20 milioni nelle casse del Sassuolo per il centrocampista che ha fatto la differenza nella prima parte della stagione, salvo poi essere fermato da problemi fisici da novembre in poi. Ma Antonio Conte come tutta la dirigenza non ha mai pensato di rispedirlo a Sassuolo, l'idea è di tenerlo come pedina preziosa di un'Inter che lo aspetta di nuovo in forma.





IL FUTURO - Tra le sue prestazioni più brillanti di inizio anno, di certo quella al Camp Nou contro il Barcellona che non ha smesso di informarsi su di lui da quel match in poi. Gli scout blaugrana lo stimano già dai tempi di Sassuolo come ha sempre rivelato l'ad Carnevali, il decollo all'Inter ha colpito il Barça: da ottobre in avanti se ne è parlato come potenziale pedina da aggiungere all'affare Lautaro, adesso il mercato cambierà e di conseguenza il Barcellona deve valutare ogni operazione e ogni investimento. Ma Sensi in Catalogna piace tanto, l'Inter a sua volta ha intenzione di trattenerlo. Di certo di riscattarlo, un segnale forte al centrocampista della Nazionale che non tornerà indietro.