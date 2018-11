L'infortunio di Biglia spinge il Milan a tornare sul mercato a gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Leonardo c'è il nome di Stefano Sensi. Il centrocampista (classe 1995 ex Cesena) è stato appena convocato in Nazionale dal ct Mancini. Ha un ingaggio da mezzo milione di euro netto all'anno ed è sotto contratto fino a giugno 2023 col Sassuolo, con cui i dirigenti rossoneri non hanno ancora avuto contatti ufficiali.