E' arrivata la sentenza ufficiale della FIGC in merito al caso Palermo, riportata dall'ANSA: il club rosanero è stato retrocesso all'ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso e quindi in serie C. E' questa la sentenza del tribunale federale nazionale della FIGC sull'illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Zamparini.



CAMBIA LA CLASSIFICA, 48 ORE PER IL RICORSO: PLAYOFF E PLAYOUT A RISCHIO SLITTAMENTO - Con il Palermo retrocesso in Serie C, cambia la classifica della stagione 2018/2019 della Serie B: Perugia ai playoff al posto dei rosanero, Venezia salvo mentre Salernitana-Foggia sarà il playout retrocessione, tutto questo al primo grado della giustizia sportiva. Il Palermo ha 48 ore per presentare ricorso dopo la retrocessione in Serie C decretata dal Tribunare Federale FIGC: la decisione finale verrà in appello verrà presa entro 10/15 giorni dalla presentazione del ricorso, dunque rischiano lo slittamento sia i playoff che i playout della serie cadetta.



GRAZIATO ZAMPARINI: 'QUADRO GRAVE' - lncubo per il club siciliano, che è passato dall'illusione della promozione in A al rischio di dover ripartire da due categorie inferiori: il Palermo paga le irregolarità contabili della gestione Zamparini, graziato, mentre il revisore dei conti Anastasio Morosi viene condannato a cinque anni più preclusione (di fatto, la radiazione). La Procura federale, che aveva ereditato gli atti dai magistrati palermitani di fronte ai quali Zamparini andrà a processo il 2 luglio, contestava agli ex amministratori del club rosanero ripetuti illeciti amministrativi, in virtù dei quali il Palermo aveva ottenuto le iscrizioni a tre campionati consecutivi, dal 2015 al 2017: "il quadro descritto emerge in tutta la sua gravità.





LA NUOVA CLASSIFICA DI SERIE B:

BRESCIA E LECCE PROMOSSE IN SERIE A



PLAYOFF: VERONA-PERUGIA, SPEZIA-CITTADELLA. BENEVENTO E PESCARA GIA' IN SEMIFINALE



VENEZIA SALVO



PLAYOUT: SALERNITANA-FOGGIA



RETROCESSE: PALERMO, PADOVA, CARPI