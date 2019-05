Il Lecce torna in Serie A! I salentini, dopo la promozione raggiunta la scorsa stagione, regalano un back to back ai propri tifosi, regalandogli un sogno. La squadra di Fabio Liverani vince 2-1 contro lo Spezia, con le reti di Petriccione e La Mantia: con la vittoria c'era la certezza del ritorno in Serie A, e vittoria è stata. Il Palermo, che attendeva buone notizie, dopo essere stato in vantaggio, si fa riprendere: da 2-0 a 2-2 col Cittadella, che va ai playoff.



PLAYOFF -Il Benevento vince a Brescia, ma era già sicuro del quarto posto; quinto finisce il Pescara, che con Bettella e Ciofani manda ko la Salernitana; sesto il Verona, che vince col Foggia dopo essere passato in vantaggio grazie a Di Carmine; settimo lo Spezia nonostante il ko contro il Lecce; ottavo il Cittadella grazie al 2-2 di Palermo. A nulla è valsa la vittoria del Perugia sulla Cremonese per 2-1: resta fuori per un solo punto.



RETROCESSIONE - Salvo il Livorno col pareggio contro il Padova, ai playout la Salernitana che attende il Venezia. Sotto 2-0 contro il Carpi, Zigoni ne fa 3 e ribalta il risultato, regalando il quintultimo posto alla squadra di Cosmi. Retrocesso, invece, il Foggia: avanti 1-0 a Verona, si fa riprendere, spreca e va sotto 2-1 coi gialloblù. Terzultimo posto e di nuovo Serie C.



IL CASO PALERMO - Se, però, verrà accettata la richiesta della Procura Figc, vale a dire il Palermo in Serie C, si riscrive la corsa salvezza e quella playoff: il Perugia salirebbe all'ottavo posto, il Foggia farebbe i playout contro la Salernitana col Venezia salvo..