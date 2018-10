Dopo la doppietta su rigore di Pjanic a Valencia,, la prima della sua carriera in Europa. Ma soprattutto va avanti a suon di vittorie la sua stagione.Stavolta, contro i campioni della Svizzera, due a zero facile già a fine primo tempo, senza sforzi particolari (troppo netta la differenza di categoria fra le due squadre), con un po’ di rotazione (Allegri è il maestro dei maestri in questo campo), con un: se in porta ci arriva con tre passaggi, diventa micidiale. Per il primo gol, di passaggi ne è bastato uno solo, un lancio di Bonucci preciso come non erano stati quelli contro il Napoli, il centrale svizzero Camara non ha capito bene la traiettoria della palla cheDopo 5', la Juve aveva già risolto il problema più importante: il risultato era suo. Per la seconda occasione, i passaggi sono saliti a due, da Pjanic a Bernardeschi, cross da sinistra per Dybala, paratona del portiere sulla conclusione al vol dell’argentino. Fra le due possibilità, questa era nettamente più facile da realizzare.. Se con Cristiano la Juve è da 10, senza di lui era ed è da 9. Quell’ultimo salto potrà diventare decisivo quando inizieranno gli scontri diretti in Champions. Semmai l’assenza di Ronaldo ha influito, in senso negativo, sulla partita di Mandzukic. Siamo andati avanti per più di un mese a chiederci chi fosse il partner ideale per Ronaldo e ora scopriamo che, ribaltando la domanda, abbiamo già una risposta:. Da qui la sua insofferenza e quel continuo gesticolare verso i compagni che non gli passavano la palla.La vittoria con lo Young Boys, che in Svizzera è in testa alla classifica a punteggio pieno (9 vittorie su 9) e con 32 gol segnati,(Paolino ha preso una labbrata dallo svizzero). Vale la pena raccontare passaggio per passaggio, gemma per gemma il terzo gol perché è arrivato in fondo a un’azione strepitosa, condotta a un tocco, tutta a ridosso dell’area svizzera. Si comincia al 68'08", sulla sinistra Alex Sandro aggancia un rinvio corto della difesa dello Young Boys, tocco a Emre Can, Dybala, Mandzukic, Dybala per Cuadrado a destra, per Dybala al centro, per Alex Sandro (l’unico a toccare la palla due volte) a sinistra, controllo e passaggio al centro per Emre Can con velo precedente di Bernardeschi, Mandzukic, Cuadrado, assist finale per Dybala e appoggio a porta vuota. Il gol è del 68'28", sono 20 secondi di spettacolo puro. In questa azione l’argentino si è superato, facendo il regista d’attacco e il centravanti, da fenomeno in tutt’e due le versioni.Ora Allegri ha tutti i giocatori al punto più alto del rendimento e al top c’è anche unimpiegato stavolta come mezzala: le ripartenze più pericolose sono state avviate dall’ex viola, che però un paio di volte ha sbagliato nella fase finale dell’azione.: p.t. 5' Dybala (J), 33' Dybala (J); s.t. 24' Dybala (J): p.t. 5' Bonucci (J); s.t. 24' Cuadrado (J): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Matuidi (1' st Emre Can), Pjanic (25' s.t. Khedira), Alex Sandro; Bernardeschi; Dybala, Mandzukic (32' s.t. Kean). A disp. Perin, Chiellini, Cancelo, Bentancur. All. Allegri): Von Ballmoos; Schick, Camara, Von Bergen, Benito; Sow, Sanogo (1' s.t. Lauper), Bertone, Fassnacht (25' s.t. Moumi Ngamaleu), Hoarau, Sulejmani (25' s.t. Assalé). A disp. Wolfli, Nsame, Aebischer, Garcia. All. Seoane: Karasev (Russia): s.t. 34' Camara (YB) per somma di ammonizioni: p.t. 24' Bertone (YB), 41' Sanogo (YB); s.t. 30' Camara (YB)