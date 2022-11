Il centrocampista della Serbia, Nemanja Gudelj, ha parlato al Telegraf del fallo commesso a Neymar durante la sfida con il Brasile: "Non credo di averlo colpito in maniera particolarmente ruvida. Si è trattato di un fallo evidente, e l'ammonizione è corretta, ma non ho cercato di colpirlo forte, tantomeno sulla caviglia. Credo si sia fatto male in un'altra azione, perché dopo quel contrasto ha continuato a giocare. Secondo me era un fallo necessario, dopo il quale sono stato peraltro sostituito".